Зеленский обсудил со Стуббом падение дрона ВСУ на территории Финляндии

Зеленский: Обсудил со Стуббом инцидент с дроном на территории Финляндии

Украинский президент Владимир Зеленский созвонился с лидером Финляндии Александром Стуббом и обсудил падение на территории страны дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в Telegram сообщила пресс-служба Зеленского.

«Мы обсудили инцидент с дронами, который недавно произошел на территории Финляндии. Мы с Алексом одинаково оцениваем эту ситуацию», — говорится в публикации.

Зеленский отметил, что Украина предоставляет Финляндии всю необходимую информацию по поводу инцидента.

Ранее генерал-майор Военно-воздушных сил Финляндии Тимо Херранен заявил, что проникшие на территорию Финляндии беспилотники Вооруженных сил Украины ВСУ, которые упали в районе города Коувола, не были сбиты финскими властями, поскольку их не расценили как представляющие угрозу.