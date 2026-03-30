Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
14:46, 30 марта 2026Бывший СССР

Зеленский обсудил со Стуббом падение дрона ВСУ на территории Финляндии

Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Lehtikuva / Sasu Jarnstedt via Reuters

Украинский президент Владимир Зеленский созвонился с лидером Финляндии Александром Стуббом и обсудил падение на территории страны дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в Telegram сообщила пресс-служба Зеленского.

«Мы обсудили инцидент с дронами, который недавно произошел на территории Финляндии. Мы с Алексом одинаково оцениваем эту ситуацию», — говорится в публикации.

Зеленский отметил, что Украина предоставляет Финляндии всю необходимую информацию по поводу инцидента.

Ранее генерал-майор Военно-воздушных сил Финляндии Тимо Херранен заявил, что проникшие на территорию Финляндии беспилотники Вооруженных сил Украины ВСУ, которые упали в районе города Коувола, не были сбиты финскими властями, поскольку их не расценили как представляющие угрозу.

