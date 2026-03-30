Бывший СССР
12:20, 30 марта 2026

Зеленский высказался об участии Украины в разблокировании Ормузского пролива

Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе турне по странам Ближнего Востока обсуждал обмен опытом Киева в разблокировании морских путей, который может быть полезен при деблокировании Ормузского пролива. Об этом сообщает в Telegram телеканал «Новости.live».

«Наши военные представители обсуждали не только применение морских дронов, но и опыт разблокирования морских путей, который может полезен при разблокировании Ормуза», — заявил украинский лидер.

Он добавил, что представители Украины сами поднимали тему деблокирования пролива в ходе переговоров, потому что этот вопрос имеет значение для всего мира.

Ранее на Западе Украину назвали страной, принявшей основной удар войны на Ближнем Востоке. В газете L'AntiDiplomatico положение Киева описали словами «свинцовое небо сменили грозовые тучи».

