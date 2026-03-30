19:51, 30 марта 2026

Женщину затянуло в измельчитель древесины

Юлия Юткина
Кадр: Jam Press

Во Вьетнаме женщины по имени Чан Тхи Лань не стало во время работы на лесопилке. Об этом пишет Need To Know.

Лань работала вместе с коллегой на конвейерной ленте, которая сбрасывала древесину в измельчитель. Она стояла ближе к машине и вдруг упала. Ее тут же затянуло в измельчитель. Женщина закричала, и ее коллега бросилась ей на помощь, но так и не смогла ее вытащить.

Известно, что Лань был 41 год. У нее остались муж и трое детей. В качестве финансовой поддержки местные власти и общественные организации выделили им 17 миллионов донгов (56 тысяч рублей).

Ранее сообщалось, что в городе Свофхэм, Великобритания, работницу похоронного бюро Салли Бланделл нашли застрявшей в подъемнике для тел. Он раздавил ее насмерть.

