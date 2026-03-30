04:02, 30 марта 2026

Женщины решили отомстить родственнице и прислали ее интимные фотографии мужу

Юлия Юткина
Фото: BongkarnGraphic / Shutterstock / Fotodom

В городе Мадурай, Индия, полиция разоблачила женщин, которые пытались обвинить родственницу в измене мужу. Об этом сообщает news9live.

Расследование началось с таинственной посылки, которую получили 37-летняя потерпевшая и ее супруг. Внутри коробки лежали интимные фотографии женщины. По всей видимости, кто-то тайно снимал, как она переодевалась. Кроме того, в посылке было послание. В нем говорилось, что женщина изменяет супругу с родственником.

Женщина тут же обратилась с посылкой к полицейским. Те в ходе расследования выяснили, что она стала жертвой мести двоюродных сестер. Женщины давно враждовали, и в этот раз они решили рассорить ее с супругом.

Автором откровенных снимков оказался муж одной из сестер. Его арестовали.

Ранее сообщалось, что жительница Великобритании Элеонора Браун попала в тюрьму за изощренную месть бывшей любовнице отца. Она опубликовала фотографии женщины на сайте для эскортниц.

