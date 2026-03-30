16:30, 30 марта 2026Культура

Звезде «Бригады» присвоили звание народной артистки

Актриса Екатерина Гусева получила звание народной артистки Российской Федерации
Андрей Шеньшаков

Фото: Кристина Соловьева / РИА Новости

Актриса театра и кино Екатерина Гусева, известная по ролям в фильме «Бригада» и постановке «Норд-Ост», получила почетное звание народной артистки Российской Федерации. Об этом сообщается в указе, подписанном президентом страны Владимиром Путиным.

49-летняя актриса, которая уже имела статус заслуженной артистки РФ, с 2003 года состоит в труппе театра имени Моссовета.

В последние годы Гусева исполнила несколько ярких ролей в исторических проектах и художественных фильмах о царях и царской семье Российской империи.

Ранее стало известно, что глава государства присвоил аналогичное звание другой звезде культового фильма «Бригада» — Владимиру Вдовиченкову.

    Последние новости

    «Это создаст проблемы». В Европе говорят о планах общей мобилизации в России. Кремль сделал заявление

    «Говорящий» поросенок попал в книгу рекордов Гиннесса

    Маша Распутина объяснила любовь к роскоши словами «звезды должны так жить!»

    Санду посетит две соседствующие с Россией страны

    Российский университет решил подзаработать на мигрантах

    Двигатель пассажирского самолета взорвался при взлете и попал на видео

    Доктор Мясников пожаловался на безумно злящие его вопросы

    Европейцы продлили антииранские санкции

    Бизнес в России возродил порядки из 90-х и приготовился к голодным временам

    Врач предупредила о неочевидной опасности лишнего веса

    Все новости
