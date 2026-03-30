Звезде «Бригады» присвоили звание народной артистки

Актриса Екатерина Гусева получила звание народной артистки Российской Федерации

Актриса театра и кино Екатерина Гусева, известная по ролям в фильме «Бригада» и постановке «Норд-Ост», получила почетное звание народной артистки Российской Федерации. Об этом сообщается в указе, подписанном президентом страны Владимиром Путиным.

49-летняя актриса, которая уже имела статус заслуженной артистки РФ, с 2003 года состоит в труппе театра имени Моссовета.

В последние годы Гусева исполнила несколько ярких ролей в исторических проектах и художественных фильмах о царях и царской семье Российской империи.

Ранее стало известно, что глава государства присвоил аналогичное звание другой звезде культового фильма «Бригада» — Владимиру Вдовиченкову.