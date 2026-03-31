Американский баскетболист НБА высказался против геев и вылетел из команды

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеОлимпиадаСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнес
12:07, 31 марта 2026

Клуб НБА «Чикаго Буллз» отчислил баскеболиста Джейдена Айви за гомофобию
Владислав Уткин
Фото: Dan Hamilton / Imagn Images / Reuters

Американский баскетболист Джейден Айви высказался против геев (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России) и вылетел из команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Чикаго Буллз». Об этом сообщает ESPN.

В понедельник, 30 марта, 28-летний защитник опубликовал видео, в котором раскритиковал НБА за продвижение «месяца гордости». Он заявил, что мероприятие прославляет неправедность. «Они показывают это миру. Они провозглашают это на рекламных щитах. Они провозглашают это на улицах», — заявил Айви.

После отчисления игрок задался вопросом о причинах такого шага со стороны руководства клуба. «В "Буллс" сказали, что мое поведение вредит команде. Как это поведение может ей вредить? Что я сделал команде? Что я сделал игрокам?» — удивился Айви.

Ранее в НБА был побит принадлежавший Коби Брайанту рекорд результативности в одном матче в XXI веке. Центровой «Майами Хит» Бэм Адебайо набрал 83 очка и помог команде переиграть «Торонто Рэпторс» со счетом 150:129.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok