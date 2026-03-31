Американский баскетболист НБА высказался против геев и вылетел из команды

Клуб НБА «Чикаго Буллз» отчислил баскеболиста Джейдена Айви за гомофобию

Американский баскетболист Джейден Айви высказался против геев (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России) и вылетел из команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Чикаго Буллз». Об этом сообщает ESPN.

В понедельник, 30 марта, 28-летний защитник опубликовал видео, в котором раскритиковал НБА за продвижение «месяца гордости». Он заявил, что мероприятие прославляет неправедность. «Они показывают это миру. Они провозглашают это на рекламных щитах. Они провозглашают это на улицах», — заявил Айви.

После отчисления игрок задался вопросом о причинах такого шага со стороны руководства клуба. «В "Буллс" сказали, что мое поведение вредит команде. Как это поведение может ей вредить? Что я сделал команде? Что я сделал игрокам?» — удивился Айви.

