Бастрыкин назвал причастных к удару по кафе в Хорлах в Новый год

Бастрыкин: Буданову предъявили обвинения в теракте за удар по кафе в Хорлах

К удару по ресторану в Хорлах в новогоднюю ночь причастны три украинских командира, включая экс-главу ГУР Кирилла Буданова (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Об этом заявил РИА Новости председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин.

По словам Бастрыкина, удар беспилотниками по гражданскому объекту нанесло подразделение под командованием полковника Вооруженных сил Украины (ВСУ) Андрея Дзяния (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), подчиненного командующему Силами беспилотных систем Роберту Бровди.

Всем троим заочно предъявлены обвинения в теракте.

Ранее зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев пригрозил Украине неминуемым и скорым возмездием за удар в новогоднюю ночь по кафе в Хорлах Херсонской области, сравнив произошедшее с расправой над мирными жителями в деревне Хатынь.