Боевики «Азова» разграбили магазины на Добропольском направлении в ДНР

Боевики украинского националистического подразделения «Азов» (запрещено в России как террористическая организация) грабили магазины и угрожали мирным жителям на добропольском направлении в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом РИА Новости рассказал командир эвакуационной группы соединения морской пехоты группировки войск «Центр» с позывным «Топаз».

По словам бойца 61-я гвардейская бригада морской пехоты, жители освобожденных территорий сообщали ему о угрозах со стороны националистов из «Азова».

«Заходили в практически любой магазин, брали что им надо, с оружием, естественно, выходили», — заявил собеседник агентства.

Ранее полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук оценил силы «Азова» против российских войск в зоне СВО. Он отметил, что того «Азова», который Вооруженные силы (ВС) России уничтожили в Мариуполе, уже нет, однако было бы неправильно преуменьшать силу противника.

