Будущее Сафонова в ПСЖ оценили фразой «не продадут ни за какие деньги»

Во Франции считают, что ПСЖ не продаст Сафонова ни за какие деньги

Будущее российского вратаря Матвея Сафонова в ПСЖ оценили фразой «не продадут ни за какие деньги». Об этом заявил журналист издания L`Equipe Жозе Барросо в интервью Sport24.

«Сафонов сейчас безоговорочный номер один в ПСЖ, поэтому трудно представить, что они его отпустят этим летом. Даже если будет предложение от топ-клуба, они не продадут Матвея ни за какие деньги!» — сказал Барросо.

Также журналист поделился размышлениями относительно дальнейших перспектив конкурента Сафонова за место в воротах парижан Люка Шевалье. Во Франции считают, что парижане не смогут продать голкипера за те же 50 миллионов евро, за которые они его покупали. «Люка почти не играет, а Сафонов полностью стал основным в Париже», — заявил Барросо.

Сафонов в текущем сезоне провел 16 матчей, в которых пропустил 17 голов. В семи играх вратарь сохранил свои ворота на замке. 27-летний вратарь вошел в символическую сборную недели Лиги чемпионов после того, как сделал девять сейвов и оформил голевую передачу в гостевом матче 1/8 финала турнира с «Челси».

