Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеОлимпиадаСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнес
13:14, 31 марта 2026

Будущее Сафонова в ПСЖ оценили фразой «не продадут ни за какие деньги»

Во Франции считают, что ПСЖ не продаст Сафонова ни за какие деньги
Владислав Уткин
Владислав Уткин

Фото: Manon Cruz / Reuters

Будущее российского вратаря Матвея Сафонова в ПСЖ оценили фразой «не продадут ни за какие деньги». Об этом заявил журналист издания L`Equipe Жозе Барросо в интервью Sport24.

«Сафонов сейчас безоговорочный номер один в ПСЖ, поэтому трудно представить, что они его отпустят этим летом. Даже если будет предложение от топ-клуба, они не продадут Матвея ни за какие деньги!» — сказал Барросо.

Также журналист поделился размышлениями относительно дальнейших перспектив конкурента Сафонова за место в воротах парижан Люка Шевалье. Во Франции считают, что парижане не смогут продать голкипера за те же 50 миллионов евро, за которые они его покупали. «Люка почти не играет, а Сафонов полностью стал основным в Париже», — заявил Барросо.

Сафонов в текущем сезоне провел 16 матчей, в которых пропустил 17 голов. В семи играх вратарь сохранил свои ворота на замке. 27-летний вратарь вошел в символическую сборную недели Лиги чемпионов после того, как сделал девять сейвов и оформил голевую передачу в гостевом матче 1/8 финала турнира с «Челси».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok