Российского вратаря ПСЖ включили в команду недели Лиги чемпионов

20:49, 19 марта 2026

Российского вратаря ПСЖ Сафонова включили в команду недели Лиги чемпионов
Владислав Уткин

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российского вратаря ПСЖ Матвея Сафонова включили в команду недели Лиги чемпионов. Об этом сообщается на странице Европейского союза футбольных ассоциаций (УЕФА) в социальной сети Х.

Помимо Сафонова, в команду недели Лиги чемпионов вошли три футболиста «Спортинга» — защитники Максимилиано Араухо и Гонсалу Игнасиу, а также форвард Франсишку Тринкау. Кроме того, там оказались Винисиус Жуниор («Реал»), Ибраима Конате («Ливерпуль»), Йосип Станишич («Бавария»), Деклан Райс («Арсенал»), Хави Симонс («Тоттенхэм»), Доминик Собослаи («Ливерпуль») и Рафинья Диас («Барселона»).

Сафонов совершил девять сейвов во втором матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Челси». Кроме того, он сделал голевую передачу на форварда команды Хвичу Кварацхелия.

ПСЖ победил в той встрече со счетом 3:0 и обошел лондонцев по сумме двух матчей (8:2). В четвертьфинале парижане сыграют с «Ливерпулем».

