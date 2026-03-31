Экс-замгубернатора Курской области заявил о принуждении к взяткам

Экс-замгубернатора Курской области Дедов заявил о принуждении к взяткам

Бывший заместитель губернатора Курской области Алексей Дедов заявил в суде, что его заставляли брать взятки. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Дедова, давление на него оказывало руководство. Он должен был брать деньги и передавать их своему руководителю — Алексею Смирнову, занимавшему должность губернатора Курской области.

В последнем слове фигурант также заявил, что ему стыдно смотреть людям в глаза, потому что он их подвел.

Ранее сообщалось, что прокурор запросил для Дедова 19 лет колонии по делу о взятках. По версии следствия, Дедов с экс-главой региона получили взятку в размере 12,9 миллиона рублей за помощь двум компаниям — ООО «Стройтехнолгрупп» и ООО «Евроклимат 2000».

Также они получили восемь миллионов рублей за содействие аффилированной бывшему депутату Курской области компании, с которой был заключен контракт на строительство фортификационных сооружений на территории региона на сумму свыше 192 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что суд обязал мошенников вернуть Ларисе Долиной 62 миллиона рублей.