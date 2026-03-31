18:29, 31 марта 2026

Экс-замгубернатора Курской области заявил о принуждении к взяткам

Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Бывший заместитель губернатора Курской области Алексей Дедов заявил в суде, что его заставляли брать взятки. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Дедова, давление на него оказывало руководство. Он должен был брать деньги и передавать их своему руководителю — Алексею Смирнову, занимавшему должность губернатора Курской области.

В последнем слове фигурант также заявил, что ему стыдно смотреть людям в глаза, потому что он их подвел.

Ранее сообщалось, что прокурор запросил для Дедова 19 лет колонии по делу о взятках. По версии следствия, Дедов с экс-главой региона получили взятку в размере 12,9 миллиона рублей за помощь двум компаниям — ООО «Стройтехнолгрупп» и ООО «Евроклимат 2000».

Также они получили восемь миллионов рублей за содействие аффилированной бывшему депутату Курской области компании, с которой был заключен контракт на строительство фортификационных сооружений на территории региона на сумму свыше 192 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что суд обязал мошенников вернуть Ларисе Долиной 62 миллиона рублей.

    Последние новости

    В России губернатор впервые обязал бизнес искать контрактников для армии. В Госдуме ответили: «Мы же не в Советском Союзе!»

    Пассажирка поезда вцепилась в волосы проводнице за отказ воспользоваться туалетом

    Зеленский обсудит с США пасхальное перемирие

    Тело северокорейца два часа лежало на детской площадке в Москве

    Китай и Пакистан выдвинули инициативу по Ближнему Востоку

    Центробанки разных стран разочаровались в госдолге США

    Стал известен стартовый состав сборной России на матч с Мали

    Китайцы нарекли Крис Дженнер богиней богатства и заполонили соцсети ее фото

    Отец и сын поймали окуня и нашли внутри живого черепашонка

    Турист спрыгнул с водопада на глазах у группы, показал большой палец и ушел под воду

    Все новости
