06:00, 31 марта 2026Интернет и СМИ

Европеец покинул родную страну на несколько месяцев и «разрушил свою жизнь»

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Jorge Silva / Reuters

Пользователь Reddit с ником Peaken58 признался, что потерял душевное спокойствие и «разрушил свою жизнь», отправившись в трехмесячное путешествие по странам Юго-Восточной Азии. За это время 23-летний норвежец посетил Таиланд, Вьетнам, Филиппины и Индонезию.

«Это, без сомнения, были лучшие три месяца в моей жизни. Самое главное — это люди. В Юго-Восточной Азии совсем другая атмосфера, все такие теплые и приветливые. За три месяца я познакомилась там с большим количеством незнакомцев, чем за всю свою жизнь дома. В Норвегии все существуют в своих маленьких социальных пузырях, и пробиться в них невозможно», — пожаловался автор.

Мужчину поразило, как случайные люди в Азии угощали его едой или приглашали в гости. В Норвегии, по его словам, это даже представить себе невозможно, из-за чего он испытал культурный шок.

«Сейчас я сижу в своей квартире, смотрю на серое небо и просто мечтаю вернуться. Даже теперь, спустя месяц после той поездки, я чувствую, что моя душа все еще где-то на пляже на Пхукете или у уличного ларька с едой в Ханое. Кажется, я видел, какой могла бы быть жизнь, и теперь застрял в какой-то пустой реальности», — заключил автор.

Ранее россиянка побывала в Европе и описала некоторые привычки местных жителей фразой «в России не приживутся». К примеру, она отметила, что европейцы ходят по дому в уличной обуви, поскольку климат и погода там позволяют держать ее в чистоте.

    Последние новости

    Перед Минцифры поставили задачу снизить использование VPN в России. Что в ведомстве думают о введении штрафов за это?

    Стало известно о попытке Трампа переложить переговоры с Ираном на Вэнса

    В Госдуме перечислили россиянам ключевые программы льготной ипотеки

    Стало известно сочетание факторов повышенного риска смерти

    В Госдуме назвали влияющие на размер пенсии условия

    Украинский военный пожаловался на власти словами «воюй, дурачок, получишь золотой значок»

    К дому скандальной порномодели подполз вооруженный злоумышленник в маске

    «Рассвет» из России сочли совершеннее Starlink

    Европеец покинул родную страну на несколько месяцев и «разрушил свою жизнь»

    Памфилова оценила вероятность проведения выборов на Украине

    Все новости
