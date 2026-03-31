19:08, 31 марта 2026

Европейский «Глобальный глаз» гораздо лучше увидел беспилотники

Еврокомиссар Кубилюс: ЕС нужно переходить на оружие собственного производства
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: News Agency / Henrik Montgomery / Reuters

Европе нужно переходить на вооружения собственного производства, поскольку американской техники не хватает никому, заявил изданию Breaking Defense комиссар Европейского союза (ЕС) по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс. По его мнению, ЕС стоит развивать собственные системы вроде GlobalEye («Глобальный глаз»).

«Американцы производят хорошее оружие, это бесспорно. Но нам необходимо нарастить производство просто потому, что в мире его недостаточно ни для Украины, ни для нас», — сказал еврокомиссар.

По словам Кубилюса, страны Персидского залива и США выпустили около 800 ракет Patriot в первые пять дней конфликта с Ираном, в то время как сейчас ежегодное производство в Соединенных Штатах составляет всего около 750 единиц, а наращивание этого показателя до 2000 ракет в год займет четыре года.

Находясь в Швеции, чиновник отдельно выделил шведскую систему GlobalEye в усилении обнаружения беспилотников вдоль восточного фланга НАТО. Говоря об этой системе, Кубилюс указал на нее как на пример передовых решений, которые помогут странам «гораздо лучше видеть беспилотники, приближающиеся к нашей территории».

Как напоминает Breaking Defense, на самолетах дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) европейская система GlobalEye может заменить американское решение Airborne Warning and Control System (AWACS), рассчитанное на эксплуатацию странами НАТО до 2035 года.

Ранее Telegram-канал «Осведомитель» заметил, что на корпусе иранского дрона-камикадзе Shahed-136 появились отметки о трех уничтоженных военных целях — американском самолете ДРЛО E3-G AWACS и радарах AN/TPY-2 и AN/MPQ-65.

