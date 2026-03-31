17:31, 31 марта 2026Мир

Во Франции ответили на обвинения Трампа

BFMTV: Франция не закрывала воздушное пространство для США, как утверждает Трамп
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Brian Snyder / Reuters

Франция не закрывала воздушное пространство для американских самолетов, как утверждает президент США Дональд Трамп. Об этом сообщает BFMTV со ссылкой на источник в военных кругах.

Собеседник телеканала рассказал, что условия для посадки авиации остаются прежними. Садиться разрешено только транспортным самолетам на базах в Истре и Аворде.

Ранее Трамп написал в социальной сети Truth Social, что Франция закрыла небо для следовавших в Израиль американских самолетов. Глава Белого дома пообещал, что США запомнят этот шаг.

21 марта президент России Владимир Путин в послании верховному лидеру Ирана Моджтабе Хаменеи и президенту страны Масуду Пезешкиану пожелал иранскому народу достойно преодолеть суровые испытания.

