Во Франции ответили на обвинения Трампа

BFMTV: Франция не закрывала воздушное пространство для США, как утверждает Трамп

Франция не закрывала воздушное пространство для американских самолетов, как утверждает президент США Дональд Трамп. Об этом сообщает BFMTV со ссылкой на источник в военных кругах.

Собеседник телеканала рассказал, что условия для посадки авиации остаются прежними. Садиться разрешено только транспортным самолетам на базах в Истре и Аворде.

Ранее Трамп написал в социальной сети Truth Social, что Франция закрыла небо для следовавших в Израиль американских самолетов. Глава Белого дома пообещал, что США запомнят этот шаг.

21 марта президент России Владимир Путин в послании верховному лидеру Ирана Моджтабе Хаменеи и президенту страны Масуду Пезешкиану пожелал иранскому народу достойно преодолеть суровые испытания.