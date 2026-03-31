08:26, 31 марта 2026

Франция заявила об извлечении уроков из СВО

Politico: Франция извлекает опыт из СВО, готовясь к конфликту с Россией
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Франция пересматривает свою стратегию ведения войны, опираясь на уроки, извлеченные из конфликтов на Украине и Ближнем Востоке, чтобы подготовиться к потенциальному противостоянию с Россией в ближайшие годы. Об этом заявил заместитель начальника французских Военно-воздушных сил (ВВС) генерал Доминик Тардиф, его слова приводит Politico.

«Мы используем все, чему можем научиться на Украине, особенно в вопросах развития возможностей — будь то текущая ситуация на Ближнем Востоке, или с будущими событиями на восточном направлении (восточный фланг НАТО — прим. «Ленты.ру»)», – отметил военный.

Тардиф указал, что оба конфликта оказывают влияние на решения Парижа о том, какие виды вооружений страна будет «разрабатывать, приобретать и использовать».

Авторы материала также подчеркнули, что боевые действия в этих регионах выявили недостатки в западных вооруженных силах. В частности, военные НАТО «пока не полностью оснащены для эффективной борьбы» с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА).

При этом российский лидер Владимир Путин не раз подчеркивал, что Россия не собирается ни на кого нападать. Он заявлял, что западные страны — специалисты не по сказкам, а по фильмам ужасов, поскольку постоянно нагнетают какую-то истерию по поводу того, что Москва якобы задумала нападать на Европу.

    Последние новости

    Минобороны выпустило заявление после атаки ВСУ на крупнейший нефтеналивной порт Балтики

    В Киев прибыли Кая Каллас и представители правительств стран Евросоюза

    Секс-работница назвала лучший тип клиентов

    В России захотели ввести второй обязательный иностранный язык в школах

    Франция заявила об извлечении уроков из СВО

    Россию накрыла аномалия

    Во Франции указали на преимущество России в конфликте с Украиной

    Глава МИД Финляндии прокомментировала инцидент с украинскими дронами

    К поджогу российского военкомата оказались причастны мать с дочерью

    Россиянам напомнили количество выходных в апреле

    Все новости
