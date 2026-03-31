Футболист Смолов за четыре миллиона рублей уладил дело о драке в кафе

Известный российский футболист Федор Смолов за четыре миллиона рублей уладил дело о драке в кафе. Об этом сообщает РЕН ТВ в своем Telegram-канале со ссылкой на адвоката Смолова Варвару Кнутову.

По ее словам, спортсмен заключил мировое соглашение с потерпевшим и выплатил ему эту сумму. 1 апреля суд рассмотрит ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон.

Ранее сообщалось, что за драку в кафе Смолову грозит лишение свободы на срок до трех лет.

Драка в московском кафе «Кофемания» произошла в конце мая 2025 года. В тот день спортсмен набросился с кулаками на посетителя заведения. Позже у игрока требовали деньги за то, чтобы ролик не был опубликован.