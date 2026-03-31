Глава МИД Финляндии прокомментировала инцидент с украинскими дронами

Глава МИД Финляндии Валтонен пожаловалась на испорченный день из-за БПЛА ВСУ

Глава МИД Финляндии Элина Валтонен прокомментировала появление украинских дронов в воздушном пространстве страны. Об этом она высказалась в интервью газете Iltalehti.

Валтонен подчеркнула, что инцидент с украинскими беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) принес только проблемы. «В [моем] расписании ничего не было запланировано, но, внезапно, весь день ушел на охоту за беспилотниками», — пожаловалась она.

Министр добавила, что на прошлой неделе в Прибалтике также заметили беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ), поэтому их появление в Финляндии допускали. Валтонен отметила, что удивление от происшествия не было стопроцентным, однако в стране не знали, когда и как это случится.

Днем 29 марта премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил о нарушении территориальной целостности страны украинскими БПЛА. Политик добавил, что страна не сбивала беспилотные летательные аппараты, а они упали сами.