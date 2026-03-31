Латынина: У России надолго хватит экономических ресурсов для ведения СВО

Журналистка Юлия Латынина (признана Минюстом РФ иностранным агентом) в эфире своего YouTube-канала признала неограниченные возможности России для ведения специальной военной операции (СВО), в отличие от Украины.

«Как это ни покажется странным, я думаю, что очень огорчу российскую оппозицию, — в такой ситуации российская армия и российская экономика могут воевать неопределенно долго… По-прежнему, с точки зрения ресурсов, которые имеются у России, возможности для продолжения являются бесконечными», — заявила она.

Что касается Украины, у нее ограниченные ресурсы и зависимость от финансирования союзниками, добавила Латынина. По ее словам, сейчас способность Киева вести боевые действия зависит от 90 миллиардов евро, которые выделил ему Евросоюз на два года.

Ранее Латынина признала правоту президента России Владимира Путина по вопросу Украины.