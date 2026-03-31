Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
03:12, 31 марта 2026Россия

Иноагент признала неограниченные возможности России для ведения СВО

Марина Совина (ночной редактор)

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Журналистка Юлия Латынина (признана Минюстом РФ иностранным агентом) в эфире своего YouTube-канала признала неограниченные возможности России для ведения специальной военной операции (СВО), в отличие от Украины.

«Как это ни покажется странным, я думаю, что очень огорчу российскую оппозицию, — в такой ситуации российская армия и российская экономика могут воевать неопределенно долго… По-прежнему, с точки зрения ресурсов, которые имеются у России, возможности для продолжения являются бесконечными», — заявила она.

Что касается Украины, у нее ограниченные ресурсы и зависимость от финансирования союзниками, добавила Латынина. По ее словам, сейчас способность Киева вести боевые действия зависит от 90 миллиардов евро, которые выделил ему Евросоюз на два года.

Ранее Латынина признала правоту президента России Владимира Путина по вопросу Украины.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Погружаем во тьму за ваши деньги». В России высмеяли призыв к европейцам меньше ездить и летать на фоне энергокризиса

    Тревел-блогерша побывала в Мексике и раскрыла отличия местных жителей от русских

    Пленный из ВСУ рассказал об обстреле тремя украинскими танками

    Военный эксперт рассказал о последствиях потери ВСУ Новоосинова

    Иноагент признала неограниченные возможности России для ведения СВО

    ВСУ атаковали портовую зону Усть-Луга в Ленобласти

    Мужчины старше 30 лет дали несколько советов о сексе

    Найден второй Большой сфинкс

    В Германии раскритиковали визит Зеленского в Иорданию

    В США заявили о способности России примирить враждующие стороны на Ближнем Востоке

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok