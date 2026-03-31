Иран опубликовал фото атакованного гигантского нефтетанкера

Иран опубликовал фотографию атакованного нефтетанкера Al-Salmi под флагом Кувейта. Кадры с последствиями удара доступны в Telegram-канале иранской гостелерадиокомпании (IRIB).

«Последствия для нарушившего правила кувейтского нефтяного танкера, который сегодня утром пытался незаконно пройти через Ормузский пролив», — говорится в подписи к фото.

Рано утром 31 марта гигантский нефтетанкер Al-Salmi, следовавший под флагом Кувейта, подвергся атаке Ирана у берегов Дубая. После атаки судно грузоподъемностью около 2 миллионов баррелей (около 200 миллионов долларов по актуальным ценам) загорелось.