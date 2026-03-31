Кадыров назвал число отправленных с начала СВО из Чечни бойцов

20:35, 31 марта 2026Россия

Кадыров: С начала СВО из Чечни в зону боевых действий отправили 75 тысяч бойцов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Михаил Синицын / РИА Новости

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал число бойцов, отправленных из республики в зону боевых действий с начала спецоперации (СВО). Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Из ЧР подготовлено и отправлено в зону проведения СВО 75 тысяч человек», — написал политик.

Кадыров также отметил, что в Чечне действует 31 социальная мера поддержки для участников СВО. Помимо того, постоянную помощь проведению спецоперации оказывает Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова.

Ранее Рамзан Кадыров сообщил, что из Чечни на специальную военную операцию отправились более пяти сотен заключенных. По его словам, эти данные ему привел глава регионального управления ФСИН Ахмед Адаев.

    Последние новости

    «Такое невозможно без согласия НАТО». Дроны ВСУ ударили по России с территории Прибалтики. Какую роль сыграл в этом альянс?

    Москвичам пообещали теплый День смеха

    «Евровидение» пройдет в Азии

    Российский чиновник попал под удар ВСУ

    45-летняя экс-солистка группы «Демо» в прозрачном платье пришла в магазин

    Тренера сборной Украины по футболу обвинили в хамстве

    Гоблин уличил уехавших в Израиль россиян в «подростковой дебильности»

    Часть россиян предупредили об опасном явлении на реках

    Дерипаске предложили поработать на заводе шесть дней в неделю по 12 часов

    Россиян научили готовить дачу к новому сезону

    Все новости
