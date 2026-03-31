Кадыров назвал число отправленных с начала СВО из Чечни бойцов

Кадыров: С начала СВО из Чечни в зону боевых действий отправили 75 тысяч бойцов

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал число бойцов, отправленных из республики в зону боевых действий с начала спецоперации (СВО). Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Из ЧР подготовлено и отправлено в зону проведения СВО 75 тысяч человек», — написал политик.

Кадыров также отметил, что в Чечне действует 31 социальная мера поддержки для участников СВО. Помимо того, постоянную помощь проведению спецоперации оказывает Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова.

Ранее Рамзан Кадыров сообщил, что из Чечни на специальную военную операцию отправились более пяти сотен заключенных. По его словам, эти данные ему привел глава регионального управления ФСИН Ахмед Адаев.