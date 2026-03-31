Мир
16:25, 31 марта 2026Мир

Каллас выдвинула обвинения против России

Каллас обвинила Россию в имитации переговоров по Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Danylo Antoniuk / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас обвинила Россию в имитации переговоров по Украине. Об этом она заявила в интервью «Укринформ».

«Россия решительно выступает против мира. Мы видим, как россияне говорят одно, а на самом деле бомбят Украину и не соглашаются на прекращение огня, тогда как Украина согласилась на безусловное прекращение огня еще год назад», — сказала она.

По словам главы евродипломатии, ЕС должен заставить Москву оказаться в ситуации, когда она изменит свои расчеты и перейдет от имитации переговоров к тому, чтобы договариваться о прекращении этой войны. Она также выразила сожаление, что пока что процесс не находится в этой точке.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко заявил, что даты следующих встреч по Украине пока не определены, однако Россия готова к их возобновлению. Он также подчеркнул, что позиция ЕС по переговорам серьезно препятствует прогрессу в диалоге.

