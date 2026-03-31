В МИД высказались о продолжении переговоров по Украине

Замглавы МИД РФ Руденко заявил, что дат следующих переговоров по Украине нет

Заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко прокомментировал состояние переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Его слова приводит ТАСС.

Руденко высказался о продолжении переговоров по Украине и заявил, что даты следующих встреч пока не определены. «Мы, тем не менее, готовы к их возобновлению, но, разумеется, на основе тех договоренностей, которые были достигнуты в Анкоридже», — сказал он.

Замглавы МИД РФ добавил, что позиция Евросоюза по переговорам серьезно препятствует прогрессу в диалоге.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по международным отношениям Алексей Чепа заявил, что трехсторонние переговоры по Украине с участием США продолжатся. При этом он отметил, что Украина каждый день теряет территории.