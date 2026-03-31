Карпин отреагировал на безголевую ничью в матче сборной России с Мали

Главный тренер сборной России Валерий Карпин отреагировал на безголевую ничью в товарищеском матче с Мали. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Специалист отметил, что ему понравилась игра его команды. «То, что не забили, — единственное, что плохое было в этом матче. Но игра небо и земля по сравнению с матчем с Никарагуа. Игра понравилась, но результат должен быть лучше», — заявил тренер.

Карпин также высказался о незабитом пенальти Ивана Облякова. По словам специалиста, он не может объяснить промах полузащитника.

Матч прошел ранее во вторник, 31 марта. Игра завершилась со счетом 0:0.