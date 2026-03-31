22:02, 31 марта 2026

Сборная России не забила пенальти и сыграла вничью с Мали

Сборная России на своем поле не забила пенальти и сыграла вничью с Мали
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Михаил Киреев / РИА Новости

Сборная России по футболу на своем поле сыграла вничью с Мали в товарищеском матче. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла во вторник, 31 марта, в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 0:0. В середине первого тайма сборная России получила право на пенальти, но Иван Обляков его не реализовал.

В предыдущем товарищеском матче сборная России обыграла Никарагуа. Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу россиян.

Сборная России с весны 2022 года отстранена от всех соревнований под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Команда может проводить только товарищеские матчи.

