16:34, 31 марта 2026

Кенгуру сбежал из зоопарка и провел три дня в бегах

Антонина Черташ
Фото: Suzuha Kozuki / Unsplash

В США кенгуру по кличке Чесни сбежал из контактного зоопарка, перепрыгнув через двухметровый забор. Об этом сообщает ClickOrlando.

16-месячная самка кенгуру сбежала из зоопарка Sunshine Farm в городе Неседа, штат Висконсин, в прошлую среду, 25 марта, около 11:15 утра. Побег спровоцировали бездомные собаки, которые ворвались в вольер и напугали животное. Хозяйка зоопарка Дебби Марленд и ее друзья организовали масштабные поиски: они патрулировали окрестности, арендовали тепловизоры и попросили о помощи местного оператора дронов Колтона Джонсона. По словам Марленд, в ходе поисков она проходила около 37 тысяч шагов в день.

Несмотря на то, что Чесни провела три дня в бегах, она не отходила дальше пяти километров от фермы. Однако поймать ее оказалось непросто. Оператор дронов сравнил тепловой след скачущего животного на экране с «динозавром, бегущим через лес». В пятницу поиски зашли в тупик — никто не видел беглянку целый день. Но уже на следующее утро кенгуру сам вышел к людям.

Подруга Марленд, Стэйси Бреретон, рассказала, что кенгуру услышал знакомые голоса, учуял запах дома и спокойно подошел к спасателям. «Чесни подошла с очень дружелюбным настроем, явно без страха», — рассказала Бреретон, которой удалось взять животное на руки.

В итоге самка кенгуру вернулась домой голодной и уставшей, но здоровой. Теперь вольер оборудуют дополнительной сеткой, чтобы предотвратить новые побеги. В честь приключений кенгуру один из посетителей фермы уже написал детскую книгу, которую планируют издать, чтобы покрыть расходы на поиски.

Ранее сообщалось, что в Китае семь украденных у хозяев собак сбежали с бойни и сумели вернуться домой. Скорее всего, их похитили владельцы фабрики по производству собачьего мяса.

