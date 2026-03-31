Легендарный миллиардер предрек «катастрофический сценарий» из-за ядерного оружия

Инвестор Уоррен Баффет предрек ядерный удар в мире в ближайшие 100-200 лет

Растущее число стран, обладающих ядерным оружием (ЯО), меняет глобальную картину рисков и делает мир более опасным местом. Об этом предупредил легендарный американский инвестор Уоррен Баффетт в интервью CNBC.

«Я бы сказал, что так или иначе… в следующие 100 лет — может быть, 200 лет, кто знает — что-то произойдет, что приведет к использованию [ядерного оружия]», — выразил мнение миллиардер.

Рост напряженности вокруг Ирана и КНДР повышает вероятность развития «катастрофического сценария», считает он. Баффет добавил, что «будет сложнее, если у Ирана появится бомба, чем если ее не будет». Самую большую опасность представляет ситуация, когда доступ к ядерному оружию получает человек, находящийся в критическом положении, отметил инвестор.

