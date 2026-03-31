Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:53, 31 марта 2026Мир

Легендарный миллиардер предрек «катастрофический сценарий» из-за ядерного оружия

Инвестор Уоррен Баффет предрек ядерный удар в мире в ближайшие 100-200 лет
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Scott Morgan / Reuters

Растущее число стран, обладающих ядерным оружием (ЯО), меняет глобальную картину рисков и делает мир более опасным местом. Об этом предупредил легендарный американский инвестор Уоррен Баффетт в интервью CNBC.

«Я бы сказал, что так или иначе… в следующие 100 лет — может быть, 200 лет, кто знает — что-то произойдет, что приведет к использованию [ядерного оружия]», — выразил мнение миллиардер.

Рост напряженности вокруг Ирана и КНДР повышает вероятность развития «катастрофического сценария», считает он. Баффет добавил, что «будет сложнее, если у Ирана появится бомба, чем если ее не будет». Самую большую опасность представляет ситуация, когда доступ к ядерному оружию получает человек, находящийся в критическом положении, отметил инвестор.

Ранее Уоррен Баффетт назвал главный секрет успеха. Он уверен, что необходимо уметь ждать. Независимо от того, насколько велик талант или усилия, некоторые вещи просто требуют времени, заявил Баффетт.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Над Крымом пропал военно-транспортный Ан-26

    В Финляндии сделали вывод после инцидента с украинскими дронами

    Карпин отреагировал на безголевую ничью в матче сборной России с Мали

    Папа Римский обратился к Трампу с просьбой

    Слова Трампа о воздушном пространстве Франции вызвали удивление в Париже

    Выплаты водителям по европротоколу увеличены не будут

    Жители украинского села с криками «позор» заблокировали путь военкомам

    Легендарный миллиардер предрек «катастрофический сценарий» из-за ядерного оружия

    Трамп назвал условие победы над Ираном

    США предупредили об опасной эпохе из-за Ирана

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok