Медведь напал на женщину возле леса

В индийском штате Уттаракханд медведь напал на женщину, собиравшую корм для скота. Об этом сообщает Devdiscourse.
Инцидент произошел утром 25 марта в деревне Хармони. Хищник внезапно набросился на 26-летнюю Голди Деви, когда она собирала корм неподалеку от леса. Услышав крики, односельчане бросились на помощь, нашли раненую женщину и оперативно доставили ее в местную больницу.
Из-за тяжести травм ее на вертолете эвакуировали в институт медицинских наук AIIMS в Ришикеше.
Ранее сообщалось, что в США медведь напал на женщину, выгуливавшую собаку у себя во дворе. Она смогла убежать от него вместе с питомцем, несмотря на полученные травмы.