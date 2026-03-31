Медведь напал на женщину возле леса

В Индии медведь напал на женщину, которая собирала корм для скота

В индийском штате Уттаракханд медведь напал на женщину, собиравшую корм для скота. Об этом сообщает Devdiscourse.

Инцидент произошел утром 25 марта в деревне Хармони. Хищник внезапно набросился на 26-летнюю Голди Деви, когда она собирала корм неподалеку от леса. Услышав крики, односельчане бросились на помощь, нашли раненую женщину и оперативно доставили ее в местную больницу.

Из-за тяжести травм ее на вертолете эвакуировали в институт медицинских наук AIIMS в Ришикеше.

Ранее сообщалось, что в США медведь напал на женщину, выгуливавшую собаку у себя во дворе. Она смогла убежать от него вместе с питомцем, несмотря на полученные травмы.