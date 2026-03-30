21:55, 30 марта 2026Культура

На Украине умер звезда «Маски-шоу»

Звезда «Маски-шоу» Владимир Комаров умер на 63-м году жизни
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Украинский актер Владимир Комаров, наиболее известный широкому зрителю по телепередаче «Маски-шоу», скончался на 63-м году жизни. Об этом сообщает Театр «Маски» в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Причиной смерти артиста стала сердечная недостаточность. «Фантастически талантливый, Богом поцелованный, позитивный, добрый, харизматичный, настоящий... Просто нет слов», — говорится в сообщении театра. Церемония прощания с Комаровым пройдет 1 апреля.

Владимир Комаров был участником Театра «Маски» с 1984 по 1987 год, после чего служил в Киевском эстрадном театре «Шарж». В 1989 году он вернулся в «Маски», где служил до 2002-го. В 2024-м его вернули в театр для новых спектаклей.

Ранее сообщалось, что сыгравший директора в фильмах «Назад в будущее» актер Джеймс Толкан скончался.

