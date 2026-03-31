Найденные подростками в Москве почти 100 тысяч долларов связали с семилетней девочкой

Найденную подростками в Москве сумку с долларами выкинула семилетняя девочка

Сумку с почти 100 тысячами долларов, найденную подростками в Москве, выкинула в окно семилетняя девочка. Подробности об этом раскрыл Mash в Telegram.

По информации издания, девочка поссорилась с матерью и, чтобы отомстить, выбросила ее сумку, в которой находились 88 тысяч долларов (почти 7 миллионов рублей), из окна квартиры в Мещанском районе.

В результате деньги обнаружили школьники. Они забрали 83 тысячи долларов себе, а остальные 5 тысяч сожгли. После этого подростки рассказали о находке родителям, и взрослые приняли решение отыскать хозяев наличных.

В свою очередь, РЕН ТВ пишет, что часть банкнот, разлетевшихся по воздуху, растащили вороны.

Ранее в Новосибирске у ребенка отобрали сумку с почти двумя миллионами рублей. Как выяснилось, деньги, снятые в банкомате, мальчику передал отец, у которого «резко появились дела» и он отправил сына домой одного.