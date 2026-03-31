Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:09, 31 марта 2026Россия

Найденные подростками в Москве почти 100 тысяч долларов связали с семилетней девочкой

Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Руслан Кривобок / РИА Новости

Сумку с почти 100 тысячами долларов, найденную подростками в Москве, выкинула в окно семилетняя девочка. Подробности об этом раскрыл Mash в Telegram.

По информации издания, девочка поссорилась с матерью и, чтобы отомстить, выбросила ее сумку, в которой находились 88 тысяч долларов (почти 7 миллионов рублей), из окна квартиры в Мещанском районе.

В результате деньги обнаружили школьники. Они забрали 83 тысячи долларов себе, а остальные 5 тысяч сожгли. После этого подростки рассказали о находке родителям, и взрослые приняли решение отыскать хозяев наличных.

В свою очередь, РЕН ТВ пишет, что часть банкнот, разлетевшихся по воздуху, растащили вороны.

Ранее в Новосибирске у ребенка отобрали сумку с почти двумя миллионами рублей. Как выяснилось, деньги, снятые в банкомате, мальчику передал отец, у которого «резко появились дела» и он отправил сына домой одного.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok