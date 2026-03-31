Названа причина взрыва на крупнейшем нефтехимическом предприятии России

Взрыв в Нефтекамске связали с нарушением промышленной безопасности

В Республике Татарстан возбудили уголовное дело по факту взрыва на крупнейшем нефтехимическом предприятии России в городе Нефтекамске. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном комитете России (СКР).

По данным следствия, хлопок в одном из цехов на территории «Нижнекамскнефтехима» произошел из-за нарушения правил безопасности в технологическом процессе. Точное количество пострадавших устанавливается. Уголовное дело возбуждено по статье 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов»).

На месте ЧП проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего.

Взрыв на предприятии произошел 31 марта. По последним данным количество пострадавших достигло 50 человек.