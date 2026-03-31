15:23, 31 марта 2026

Названа причина взрыва на крупнейшем нефтехимическом предприятии России

Взрыв в Нефтекамске связали с нарушением промышленной безопасности
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Алексей Насыров / РИА Новости

В Республике Татарстан возбудили уголовное дело по факту взрыва на крупнейшем нефтехимическом предприятии России в городе Нефтекамске. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном комитете России (СКР).

По данным следствия, хлопок в одном из цехов на территории «Нижнекамскнефтехима» произошел из-за нарушения правил безопасности в технологическом процессе. Точное количество пострадавших устанавливается. Уголовное дело возбуждено по статье 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов»).

На месте ЧП проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего.

Взрыв на предприятии произошел 31 марта. По последним данным количество пострадавших достигло 50 человек.

    Последние новости

    «Жители жалуются на химический запах». На крупнейшем нефтехимическом предприятии России прогремел мощный взрыв, есть пострадавшие

    42-летняя звезда «Улицы Коронации» раскрыла секреты моложавой внешности

    Футболист Смолов помирился с пострадавшим в деле о драке

    Пентагон не исключил размещение в Иране сухопутных войск

    В Госдуме призвали разобраться с незаконными штрафами для одной категории водителей

    Из живота четырехлетнего мальчика достали 19 магнитов в Москве

    Россиян предупредили о риске случайно обзавестись биологическим оружием

    Выросло число жертв и пострадавших при взрыве на химзводе в Нижнекамске

    Лариса Долина победила в суде

    Ушедший из России автогигант столкнулся с резким падением производства

    Все новости
