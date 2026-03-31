Названо условие для завершения конфликта на Украине

Сальдо назвал отказ Украины от политики войны условием завершения конфликта

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо высказался, при каком условии может быть урегулирован конфликт на Украине. Его слова приводит РИА Новости.

Сальдо назвал условие для завершения конфликта на Украине и заявил, что для этого необходим отказ Киева от политики войны. «Пока на Украине власть держится на страхе, на мобилизации, на внешней подпитке и на постоянной истерике, говорить о прочном мире трудно», — отметил он.

Глава Херсонской области добавил, что для завершения конфликта также требуется реалистичный подход. По его мнению, следует принять текущие обстоятельства, прекратить удары по мирным гражданам, а также выбрать политическую волю вместо игры на публику.

Ранее Сальдо допустил завершение конфликта на Украине уже в 2026 году при готовности украинского руководства. По его словам, мир возможен только при желании практических решений.