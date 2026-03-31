Бывший СССР
05:35, 31 марта 2026

Названо условие для завершения конфликта на Украине

Марина Совина
СюжетЗавершение конфликта на Украине
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо высказался, при каком условии может быть урегулирован конфликт на Украине. Его слова приводит РИА Новости.

Сальдо назвал условие для завершения конфликта на Украине и заявил, что для этого необходим отказ Киева от политики войны. «Пока на Украине власть держится на страхе, на мобилизации, на внешней подпитке и на постоянной истерике, говорить о прочном мире трудно», — отметил он.

Глава Херсонской области добавил, что для завершения конфликта также требуется реалистичный подход. По его мнению, следует принять текущие обстоятельства, прекратить удары по мирным гражданам, а также выбрать политическую волю вместо игры на публику.

Ранее Сальдо допустил завершение конфликта на Украине уже в 2026 году при готовности украинского руководства. По его словам, мир возможен только при желании практических решений.

    Последние новости

    Перед Минцифры поставили задачу снизить использование VPN в России. Что в ведомстве думают о введении штрафов за это?

    Стало известно о попытке Трампа переложить переговоры с Ираном на Вэнса

    В Госдуме перечислили россиянам ключевые программы льготной ипотеки

    Стало известно сочетание факторов повышенного риска смерти

    В Госдуме назвали влияющие на размер пенсии условия

    Украинский военный пожаловался на власти словами «воюй, дурачок, получишь золотой значок»

    К дому скандальной порномодели подполз вооруженный злоумышленник в маске

    «Рассвет» из России сочли совершеннее Starlink

    Европеец покинул родную страну на несколько месяцев и «разрушил свою жизнь»

    Памфилова оценила вероятность проведения выборов на Украине

    Все новости
