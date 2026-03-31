Названо условие подорожания нефти до 150 долларов

Касман: Нефть подорожает до $150 из-за блокировки Ормузского пролива еще месяц

В случае блокировки Ормузского пролива на протяжении еще одного месяца мировые цены на нефть могут вырасти до 150 долларов. Такое условие подорожания сырья назвал главный экономист американского банка JPMorgan Брюс Касман, его цитирует The Times.

По мнению эксперта, дальнейшее перекрытие транспортной артерии, по которой на мировые рынки поступают энергоресурсы из стран Персидского залива, приведет к разгону цен.

«Сценарий, при котором пролив останется закрытым еще на месяц, будет соответствовать росту цен до 150 долларов за баррель и ограничениями энергопоставок для промышленных потребителей», — пояснил Касман.

Ранее аналитики американского банка Citigroup предполагали, что в случае дальнейших масштабных атак на энергетическую инфраструктуру Ирана баррель нефти эталонного сорта Brent может подорожать до 200 долларов .«В рамках оптимистичного для цен сценария, вероятность которого оценивается в 30 процентов, стоимость нефти марки Brent может достичь 150 долларов за баррель и вырасти до 200 долларов, если Иран атакует более крупные объекты энергетической инфраструктуры или если Ормузский пролив будет фактически перекрыт до июня», — полагают эксперты.

В свою очередь аналитики национальной энергокомпании Саудовской Аравии Saudi Aramco считают, что в случае затяжной блокировки Ираном Ормузского пролива к концу апреля биржевая стоимость нефти Brent может достичь отметки в 180 долларов. Цены вырастут до 138-140 долларов уже к концу марта, полагали они.