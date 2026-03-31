Названы неочевидные нюансы седана Changan

Владельцы седана Changan Alsvin перечислили его главные недостатки

Седан Changan Alsvin по-хорошему удивляет владельцев своими возможностями, в чем они признаются на портале Auto.ru. «Лента.ру» изучила отзывы и нашла неочевидные нюансы этой модели.

Виталий. К считает, что этот автомобиль «превосходит отечественные седаны примерно в пять раз», хотя ценник на него лишь незначительно выше. «Единственное нарекание — не самый понятный перевод на русский язык интерфейса в планшете-магнитоле», — пишет он.

Пользователь «Простой водитель каршеринга» оказался в восторге от одного небольшого, но важного момента: «Я могу сдвинуть переднее пассажирское кресло до предела вперед, и там все еще останется место для ног! По нынешним временам настоящее волшебство, уверяю». Среди минусов он отметил невыразительный дизайн экстерьера, а также устаревшее технологическое оснащение, которое, по мнению автора, выглядит как «привет из прошлого». Но при этом он поставил машине четыре балла из пяти возможных.

Автомобилист Антонов Михаил Дмитриевич представил наиболее развернутый комментарий с претензиями к модели. Первым недостатком он указал объем топливного бака. Он подчеркнул, что по факту в него помещается всего 33 литра топлива. «Опции обогрева. В этой машине не греется ничего, кроме зеркал и заднего стекла. Если вы не мыслите без этих опций автомобиль, то это не ваш выбор точно», — пишет владелец седана.

Кроме того, он обратил внимание на уровень шума. По его наблюдениям, основным источником являются колесные арки, причем замена штатных китайских шин на более качественные снижает шумность лишь частично, но полностью проблему не решает. «Бензин придется лить 95-й. Не верьте басням, не верьте тем, кто говорит, что можно 92-й. Нельзя», — пишет Антонов. По его словам, при заправке 92-м бензином на холостом ходу ощущаются рывки, а при нажатии на педаль газа возникает детонация. Он настоятельно рекомендовал лить только 95-й бензин, отметив, что на нем также снижается расход.

«Коробка переключает передачи ощутимо. Сразу уточню, она не пинается, но вы точно всегда будете знать, на какой вы передаче, несмотря на отсутствие соответствующей индикации на приборке. После 5 километров движения это скрадывается, но не уходит полностью», — продолжает Михаил Дмитриевич. Отдельно был поднят вопрос об оцинковке кузова. «Ее тут нет. Да, если повредить окраску, ее сразу надо подкрасить, иначе будет ржавое пятно», — подытожил обладатель Changan Alsvin.

