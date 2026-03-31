Названы последствия суицида в спортивно-стрелковом клубе России

Суд приостановил деятельность клуба в Екатеринбурге после суицида посетителя

Кировский районный суд Екатеринбурга приостановил деятельность спортивно-стрелкового клуба «Леон» после суицида посетителя. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов Свердловской области.

Организация признана виновной в нарушении правил оборота оружия, которое повлекло тяжкие последствия. Работа клуба приостановлена на 25 суток.

Из материалов следует, что 21 февраля сотрудники стрелкового клуба на улице Шоферов передали 24-летнему посетителю спортивное огнестрельное короткоствольное оружие с нарезным стволом и патроны к нему для учебно-тренировочных занятий по практической стрельбе. При этом у него не проверили наличие необходимых разрешений на хранение и ношение оружия.

Мужчина совершил суицид.

