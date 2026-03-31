Названы регионы России под угрозой подтоплений

Синоптик Ильин: Паводки грозят Московской, Калужской и Рязанской областям

Весенние паводки угрожают населенным пунктам в Московской, Калужской и Рязанской областях. Регионы России с риском подтоплений назвал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин, пишет aif.ru.

Метеоролог пояснил, что во время схода льда в этих областях могут образоваться заторы — вода не сможет своевременно вытекать, из-за чего в некоторых районах возникнут подтопления. Дополнительно на повышение уровня воды в реках будут влиять таяние снега и теплая погода.

«Особенно поймы реки Ока, на ее берегах стоит много населенных пунктов, там много пойменных низинных мест, которые будут подтопляться в том числе в Рязанской, Московской и Калужской областях. Отдельные населенные пункты уже получили свою порцию паводковых, талых вод», — уточнил Ильин.

Ранее синоптик предупредил, что к предстоящим выходным, 4 и 5 апреля, в Москву придет похолодание. Столбики термометров днем покажут от плюс 8 до плюс 13 градусов Цельсия.