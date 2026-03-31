11:38, 31 марта 2026Интернет и СМИ

В Госдуме высказались о возможности полного запрета VPN в России

Депутат Горелкин заявил, что в Госдуме не обсуждали полный запрет VPN
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин высказался о возможности полного запрета VPN в России и введения ответственности за его использование. Его слова приводит РИА Новости.

«Полный запрет VPN и введение ответственности за его нарушение в Госдуме никогда не обсуждались», — заявил депутат.

Ранее глава Минцифры Максут Шадаев рассказал, что перед ведомством поставили задачу снизить использование VPN в России. Также он сообщил, что министерство выступает против введения административной ответственности за применение средств для обхода блокировок.

Перед этим стало известно, что российские операторы планируют ввести плату за использование VPN-сервисов. За каждый лишний гигабайт мобильного VPN-трафика россиян могут обязать платить в среднем по 150 рублей.

