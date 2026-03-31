16:39, 31 марта 2026Экономика

Дачникам развеяли главный миф о перекопке почвы

Агроном Терентьев: Перекапывание почвы — это варварство
Виктория Клабукова

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Многие годы весенняя перекопка огорода считалась обязательным ритуалом перед посадками. Насколько это необходимо и полезно, в беседе с aif.ru обсудил агроном Денис Терентьев.

«С точки зрения почвенной экологии это варварство, а лопата — крайне варварский инструмент», — заявил Терентьев. При перекопке смещаются пласты почвы, в результате чего нарушаются структура земли и естественные почвенные каналы. Кроме того, из-за перекопки гибнут многие микроорганизмы — привыкшие жить на глубине, они оказываются совершенно в других пластах почвы, которые не подходят им для жизни. Вдобавок из-за этой процедуры почва быстрее теряет влагу, а органика начинает мгновенно окисляться. «То, что формировалось годами, может разрушиться за один сезон перекопкой», — сетует агроном. Сам он, по собственному признанию, ни разу за последние двадцать лет всплошную не перекапывал почву на своих участках.

Вместо перекопки Терентьев советует делать посадочные борозды или лунки для посадки. В эти ямки необходимо внести перегной и минеральные удобрения, а сверху уложить мульчу из скошенной травы и другими остатками растений.

Ранее дачников призвали отсадить от других растений тыкву и кукурузу. Сажать одинаковые растения или культуры из одного семейства на одну и ту же грядку неправильно — из-за этого почва устает.

    Последние новости

    Каллас выдвинула обвинения против России

    Украину обвинили в попытке втянуть Польшу в войну с Россией

    В российском городе на семилетнего мальчика едва не рухнул потолок

    Подросток сходил на рыбалку и за неделю установил два мировых рекорда

    Раскрыт неочевидный фактор повышенного риска кариеса

    Россиянин получил более миллиона рублей за упавшую на авто сосульку

    Психически нездоровый россиянин изрезал двух человек

    Стало известно о ДТП с участием российского вице-губернатора

    Черное небо нависло над российским регионом

    Раскрыты подробности о прениях Ларисы Долиной с мошенниками

    Все новости
