Певица Линда ответила на обвинения в пропаганде наркотиков

Певица Линда назвала спекуляциями обвинения в пропаганде наркотиков в ее треках

Певица Линда (настоящее имя Светлана Гейман) ответила на обвинения в том, что «подсадила страну на наркотики» своим творчеством. Об этом она высказалась в шоу «Осторожно, Собчак».

Светлана призналась, что в период работы с продюсером Максимом Фадеевым ее действительно обвиняли в пропаганде запрещенных веществ.

«Я не ассоциировала наше творчество с наркотиками, это пространство спекулировало на этой теме, мы в эту тему вписались. Кто во что верил, кто как видел, тот так и интерпретировал», — сообщила Гейман.

По словам Линды, однажды на нее даже напала проводница в поезде. «Ехали в Тольятти, проводница начала с претензии, с наездов. У нее дочка употребляла, а женщина считала, что причина этому — музыка. Накинулась, порвала на мне одежду», — добавила она.

Ранее критикующая Россию певица обвинила продюсера Максима Фадеева в преследовании. По словам артистки, в ее жизни начался «ад» в 2019 году, когда она разорвала контракт с ним.