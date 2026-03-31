Бывший СССР
19:44, 31 марта 2026

«Племяш» ударил по украинской «Бабе-Яге»

Дроны «Племяш» ударили по дрону «Баба-Яга» и складу боеприпасов ВСУ
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Кадр: Telegram-канал Народной милиции ДНР

Дроны «Племяш» ударили по дрону «Баба-Яга» и складу боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Народная милиция ДНР в своем Telegram-канале.

«Расчет FPV-дронов "Племяш" (...) на Константиновском направлении уничтожил тяжелый оптокоптер ВСУ R-18 "Баба-Яга" и место хранения боеприпасов противника», — говорится в сообщении.

По информации ведомства, на месте остались лишь обломки. ВСУ, уточняется в сообщении, лишились важного воздушного средства.

Ранее сообщалось, что российский оператор беспилотных летательных аппаратов группировки войск «Запад» с позывным Сварог сбил в зоне СВО 142 гексакоптера «Баба-Яга» ВСУ. Он также раскрыл детали ведения воздушных боев.

    Последние новости

    «Такое невозможно без согласия НАТО». Дроны ВСУ ударили по России с территории Прибалтики. Какую роль сыграл в этом альянс?

    Кадыров назвал число отправленных с начала СВО из Чечни бойцов

    Агрессивный пассажир пригрозил взорвать самолет и расправиться с попутчиками в США

    В Киеве объяснили появление дронов ВСУ над странами Прибалтики

    Проверка реакции у полицейского плохо закончилась для россиянина

    Появились подробности о ликвидации пожара после взрыва на российском химзаводе

    Названы чаще всего встречающиеся у россиян виды рака

    Россиянка решила засудить туроператора на 300 тысяч из-за некрасивого вида в номере отеля

    В сети восхитились откровенными фото 18-летней дочери Миллы Йовович

    Путин поговорил с лидером ближневосточной страны

    Все новости
