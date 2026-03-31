«Племяш» ударил по украинской «Бабе-Яге»

Дроны «Племяш» ударили по дрону «Баба-Яга» и складу боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Народная милиция ДНР в своем Telegram-канале.

«Расчет FPV-дронов "Племяш" (...) на Константиновском направлении уничтожил тяжелый оптокоптер ВСУ R-18 "Баба-Яга" и место хранения боеприпасов противника», — говорится в сообщении.

По информации ведомства, на месте остались лишь обломки. ВСУ, уточняется в сообщении, лишились важного воздушного средства.

Ранее сообщалось, что российский оператор беспилотных летательных аппаратов группировки войск «Запад» с позывным Сварог сбил в зоне СВО 142 гексакоптера «Баба-Яга» ВСУ. Он также раскрыл детали ведения воздушных боев.