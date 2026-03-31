Пленный из ВСУ рассказал о своем обстреле тремя украинскими танками

Три танка Вооруженных сил Украины (ВСУ) обстреляли своих сослуживцев в районе Стрельцовки при их отступлении из ЛНР в 2022 году, заявил ТАСС помощник гранатометчика отделения огневой поддержки 5-го пограничного отряда 5-й заставы старший сержант ВСУ Дмитрий Семера, который сдался в плен.

«При выезде со Стрельцовки навстречу нам ехали три наших украинских танка, которые начали стрелять по нам. Тогда я получил осколочное ранение в ногу», — заявил он.

По его словам, из-за такой неразберихи ему вместе с сослуживцами пришлось в течение 5-6 часов обходить по полям танковое подразделение ВСУ.

Ранее другой украинский пленный рассказывал, что мобилизованным в ряды ВСУ, которые пытались сбежать из учебного полигона в Днепропетровской области, угрожали расстрелом.