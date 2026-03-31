Подросток сходил на рыбалку и за неделю установил два мировых рекорда

Шестнадцатилетний рыболов из Канады за неделю установил два мировых рекорда по ловле большеголового гольца. Об этом сообщает издание Wired2Fish.

В ноябре 2025 года Райдер Хамфрис из канадской провинции Альберта сходил на рыбалку на реку Боу в Скалистых горах. Ему удалось поймать две рыбы длиной 70 сантиметров. Недавно его рекорды зарегистрировала Международная ассоциация спортивного рыболовства (IGFA) в категориях абсолютного и юниорского рекорда по длине большеголового гольца.

По словам подростка, он много лет готовился и наблюдал за поведением гольцов в реке Боу. Обе рекордные рыбы после подсечки уходили на глубину в сильное течение, поэтому справиться с ними и вытащить их из воды было непросто.

При этом зарегистрировать рекорды, по словам Хамфриса, оказалось едва ли не сложнее самой ловли. Требовалось точно измерить улов, задокументировать его, потом отпустить рыбу и убедиться, что она уплыла в идеальном состоянии.

Ранее в США рыбак из штата Джорджия поймал голубого сома весом 24,1 килограмма и побил 22-летний рекорд озера Хартвелл. Мужчине понадобилось полчаса, чтобы справиться с крупным уловом.