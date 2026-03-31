Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:55, 31 марта 2026Мир

Польша опровергла обвинения в действиях против России

Onet: Польша не предоставляет свое воздушное пространство для противостояния РФ
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: IMAGO / DAMIAN BURZYKOWSKI / Globallookpress.com

Польша не предоставляет свое воздушное пространство для противостояния России, заявил начальник оперативного командования польских Вооруженных сил генерал Мачей Клиш. Его цитирует портал Onet.

«Я решительно подчеркиваю: информация о якобы предоставлении польского воздушного пространства для (...) действий против Российской Федерации полностью ложная и не имеет никакого подтверждения», — подчеркнул офицер.

По его словам, введение запретной для полетов зоны на востоке Польше в период с 10 марта до 9 июня 2026 года по требованию оперативного командования «имеет исключительно превентивный характер и приняты для охраны жизни и здоровья граждан и безопасности государственной инфраструктуры». При этом, отметил Клиш, исключения делаются для воздушных судов гражданской и санитарной авиации по согласованию.

Ранее стало известно, что Латвия, Литва и Эстония могли дать Украине разрешение на пролет беспилотников, которые били по территории России. Предполагаемый маршрут дронов может пролегать через территории Польши и стран Прибалтики в обход Белоруссии.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok