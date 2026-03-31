Польша опровергла обвинения в действиях против России

Польша не предоставляет свое воздушное пространство для противостояния России, заявил начальник оперативного командования польских Вооруженных сил генерал Мачей Клиш. Его цитирует портал Onet.
«Я решительно подчеркиваю: информация о якобы предоставлении польского воздушного пространства для (...) действий против Российской Федерации полностью ложная и не имеет никакого подтверждения», — подчеркнул офицер.
По его словам, введение запретной для полетов зоны на востоке Польше в период с 10 марта до 9 июня 2026 года по требованию оперативного командования «имеет исключительно превентивный характер и приняты для охраны жизни и здоровья граждан и безопасности государственной инфраструктуры». При этом, отметил Клиш, исключения делаются для воздушных судов гражданской и санитарной авиации по согласованию.
Ранее стало известно, что Латвия, Литва и Эстония могли дать Украине разрешение на пролет беспилотников, которые били по территории России. Предполагаемый маршрут дронов может пролегать через территории Польши и стран Прибалтики в обход Белоруссии.