Польша опровергла обвинения в действиях против России

Onet: Польша не предоставляет свое воздушное пространство для противостояния РФ

Польша не предоставляет свое воздушное пространство для противостояния России, заявил начальник оперативного командования польских Вооруженных сил генерал Мачей Клиш. Его цитирует портал Onet.

«Я решительно подчеркиваю: информация о якобы предоставлении польского воздушного пространства для (...) действий против Российской Федерации полностью ложная и не имеет никакого подтверждения», — подчеркнул офицер.

По его словам, введение запретной для полетов зоны на востоке Польше в период с 10 марта до 9 июня 2026 года по требованию оперативного командования «имеет исключительно превентивный характер и приняты для охраны жизни и здоровья граждан и безопасности государственной инфраструктуры». При этом, отметил Клиш, исключения делаются для воздушных судов гражданской и санитарной авиации по согласованию.

Ранее стало известно, что Латвия, Литва и Эстония могли дать Украине разрешение на пролет беспилотников, которые били по территории России. Предполагаемый маршрут дронов может пролегать через территории Польши и стран Прибалтики в обход Белоруссии.