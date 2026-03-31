20:37, 31 марта 2026Мир

Rzeczpospolita: Польша проведет репетицию начала войны
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Польша проведет репетицию начала войны. Об этом сообщает Rzeczpospolita.

«Через несколько дней руководство страны пройдет серьезное испытание — оно отрепетирует момент начала войны. Это делает недавнюю встречу президента с генералами еще более оправданной», — говорится в публикации.

Как отмечает издание, руководство страны примет участие в учениях Kraj, которые будут заключаться в проверке функционирования государства во время войны.

При этом с кем именно готовится воевать Варшава, не уточняется. Сценарий, дату и место проведения учений держат в строгой секретности. Известно лишь, что в них примут участие высокопоставленные польские чиновники.

Ранее депутат польской партии «Право и справедливость» («ПиС») Дариуш Матецкий заявил, что Украина пытается втянуть Польшу в войну с Россией. По его словам, Украина использует инцидент с падением ракет в польском селе Пшеводув Люблинского воеводства 5 ноября 2022 года как повод вступить в конфликт.

    Последние новости

    «Такое невозможно без согласия НАТО». Дроны ВСУ ударили по России с территории Прибалтики. Какую роль сыграл в этом альянс?

    Москвичам пообещали теплый День смеха

    «Евровидение» пройдет в Азии

    Российский чиновник попал под удар ВСУ

    45-летняя экс-солистка группы «Демо» в прозрачном платье пришла в магазин

    Тренера сборной Украины по футболу обвинили в хамстве

    Гоблин уличил уехавших в Израиль россиян в «подростковой дебильности»

    Часть россиян предупредили об опасном явлении на реках

    Дерипаске предложили поработать на заводе шесть дней в неделю по 12 часов

    Россиян научили готовить дачу к новому сезону

    Все новости
