Постпред России объяснил ситуацию в Иране главенством «закона джунглей»

Ульянов: Ситуация вокруг Ирана показала главенство закона джунглей над правом

Ситуация вокруг Ирана показала главенство «закона джунглей» над международным правом. Об этом заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в интервью РИА Новости.

«Мы живем в суровом мире. Да, закон джунглей зачастую превалирует над международным правом. Такова реальность», — сказал дипломат.

По словам Ульянова, Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) не осудило удары по иранским ядерным объектам в июне 2025 года, поскольку США «запугали и Секретариат, и государства-члены МАГАТЭ».

Он добавил, что в сентябре 2025 года Иран пытался внести резолюцию, в которой говорилось о неприемлемости нападения на ядерные объекты, находящиеся под гарантиями МАГАТЭ, но поддержать ее были готовы всего 17 стран, включая Россию. Остальные признались, что США их запугали, и в итоге иранцы не выставили резолюцию на голосование.

21 марта президент России Владимир Путин в послании верховному лидеру Ирана Моджтабе Хаменеи и президенту страны Масуду Пезешкиану пожелал иранскому народу достойно преодолеть суровые испытания.