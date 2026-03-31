В Анкаре высказались об угрозах «Турецкому потоку»

Анкара зафиксировала сообщения об угрозах «Турецкому потоку»

Анкара фиксирует сообщения из Москвы об атаках Вооруженных сил Украины (ВСУ) и угрозах газопроводам «Турецкий поток» и «Голубой поток», рассказал источник в правительстве Турции. Об этом пишет РИА Новости.

Отмечается, что координация ведется на регулярной основе. «Турецкая сторона внимательно отслеживает поступающие из Москвы сообщения об атаках и угрозах в отношении газопровода "Турецкий поток"», — высказались в правительстве.

Как уточнил источник, энергетическая инфраструктура имеет стратегическое значение. Любые риски для ее безопасности вызывают серьезную обеспокоенность, подчеркнул он.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал, что у Киева есть планы подорвать газопроводы «Турецкий поток» и «Голубой поток».