Появились новые кадры с возмутившей россиян Аллеей Славы с могилами бойцов СВО

Затопленные могилы бойцов СВО на Аллее Славы под Челябинском сняли на видео

Затопленные могилы бойцов специальной военной операции (СВО) на Аллее Славы в Челябинской области сняли на видео. Новые кадры появились в группе во «ВКонтакте» «Текслер, Помоги!!!».

Могилы участников СВО на Украине ушли под воду из-за подтопления. Вид почетных воинских захоронений возмутил жителей региона. На ситуацию обратили внимание местные власти, вырыв ров для отвода воды.

На опубликованном ролике видно, как по вырытому рву уходит вода, размывая землю, а подходы к захоронениям становятся непроходимыми из-за грязи.

Ранее назвавшаяся матерью не вернувшегося с СВО бойца женщина заявила, что на кладбище не выполнены дренажные работы, а нарушения были зафиксированы также при прокладке дороги.