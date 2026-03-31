Появились новые кадры с возмутившей россиян Аллеей Славы с могилами бойцов СВО

Затопленные могилы бойцов специальной военной операции (СВО) на Аллее Славы в Челябинской области сняли на видео. Новые кадры появились в группе во «ВКонтакте» «Текслер, Помоги!!!».
Могилы участников СВО на Украине ушли под воду из-за подтопления. Вид почетных воинских захоронений возмутил жителей региона. На ситуацию обратили внимание местные власти, вырыв ров для отвода воды.
На опубликованном ролике видно, как по вырытому рву уходит вода, размывая землю, а подходы к захоронениям становятся непроходимыми из-за грязи.
Ранее назвавшаяся матерью не вернувшегося с СВО бойца женщина заявила, что на кладбище не выполнены дренажные работы, а нарушения были зафиксированы также при прокладке дороги.