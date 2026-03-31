22:07, 31 марта 2026Мир

Президент Болгарии пожаловалась на «неадекватное» соглашение с Украиной

Президент Болгарии назвала соглашение с Украиной в области обороны неадекватным
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Alexey Belkin / news.ru / Global Look Press

Президент Болгарии Илияна Йотова раскритиковала премьер-министра страны Андрея Гюрова за подписание 10-летнего соглашения с Украиной в области обороны. Ее слова передает ТАСС.

Она пожаловалась, что Гюров вместе с главой МИД и министром обороны Болгарии не стали информировать ее о визите на Украину. По ее словам, подписание подобных договоров должно осуществляться полноценным правительством с предварительным обсуждением.

«Гюров недопустимо нарушил диалог между органами власти и продемонстрировал отсутствие соответствующего воспитания. Подписание этого соглашения неадекватно. Это крайне слабый документ, не учитывающий объективные обстоятельства в развитии войны на Украине», — сказала она.

Ранее Украина и Болгария подписали соглашение о безопасности на 10 лет. Документ предусматривает продолжение военной помощи Киеву и совместное производство оружия, включая дроны.

    Последние новости

    «Такое невозможно без согласия НАТО». Дроны ВСУ ударили по России с территории Прибалтики. Какую роль сыграл в этом альянс?

    В сети обсудили фигуру «самой сексуальной автогонщицы в мире» на новых фото

    В США заявили о «самом большом тревожном сигнале» после слов Трампа

    Минздрав уточнил число пострадавших при взрыве на российском заводе

    Президент Болгарии пожаловалась на «неадекватное» соглашение с Украиной

    Зеленскому и Каллас сделали зловещее предсказание

    Changan начнет производство популярного седана в Казахстане

    Сборная России не забила пенальти и сыграла вничью с Мали

    Премьер страны ЕС раскритиковал Зеленского

    Иран сообщил об ударе по американским пилотам

    Все новости
