Продюсер высказался о причинах отмены концертов Гагариной в Казахстане

Продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко высказался о том, почему казахстанские власти решили отменить концерты певицы Полины Гагариной. Об этом он рассказал в интервью НСН.
По мнению Рудченко, такими шагами Казахстан демонстрирует свою политическую позицию в отношении российских артистов.
«Гагарина активно участвовала в патриотических мероприятиях, возможно, это влияет на решение Казахстана. От артистов, которые высказываются политически, руководство страны старается дистанцироваться», — заявил он.
Ранее стало известно, что в Астане отменили концерт российской исполнительницы Полины Гагариной, который должен был пройти 5 апреля.