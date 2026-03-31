Продюсер высказался о причинах отмены концертов Гагариной в Казахстане

Рудченко: Причиной отмены концертв Гагариной в Казахстане могла стать политика

Продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко высказался о том, почему казахстанские власти решили отменить концерты певицы Полины Гагариной. Об этом он рассказал в интервью НСН.

По мнению Рудченко, такими шагами Казахстан демонстрирует свою политическую позицию в отношении российских артистов.

«Гагарина активно участвовала в патриотических мероприятиях, возможно, это влияет на решение Казахстана. От артистов, которые высказываются политически, руководство страны старается дистанцироваться», — заявил он.

Ранее стало известно, что в Астане отменили концерт российской исполнительницы Полины Гагариной, который должен был пройти 5 апреля.