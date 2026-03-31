21:01, 31 марта 2026

Раскрыт главный враг крепкого сна

Профессор Муньос: Стресс затрудняет расслабление перед сном
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Budimir Jevtic / Shutterstock / Fotodom

Профессор Альфредо Родригес Муньос заявил, что в современном мире у людей существенно ухудшилось качество ночного отдыха. В интервью для издания Hola он раскрыл главного врага крепкого сна.

«Стресс, пожалуй, является главным врагом современного сна. Он поддерживает организм в состоянии повышенной готовности, повышая уровень кортизола, ускоряя мыслительный процесс и затрудняя расслабление», — пояснил Муньос. По его словам, в результате человек попадает в порочный круг: стресс ухудшает сон, а плохой сон делает организм более уязвимым к стрессу.

Как добавил специалист, к ночному отдыху необходимо готовиться на протяжении всего дня, хотя многие люди считают, что можно просто взять и заснуть. «Организм должен получить правильные сигналы в течение дня. Если мы ложимся спать перевозбужденными и с беспокойными мыслями, то вряд ли сможем заснуть», — заключил он.

Ранее терапевт Ольга Чистик объяснила, почему после обеда может возникать сонливость. По ее словам, так происходит в основном после употребления быстрых углеводов.

    Последние новости

    «Такое невозможно без согласия НАТО». Дроны ВСУ ударили по России с территории Прибалтики. Какую роль сыграл в этом альянс?

    Changan начнет производство популярного седана в Казахстане

    Сборная России не забила пенальти и сыграла вничью с Мали

    Премьер страны ЕС раскритиковал Зеленского

    Иран сообщил об ударе по американским пилотам

    Нетаньяху рассказал о «новых союзах» против Ирана

    МИД Ирана высказался о прекращении огня и выдвинул требование

    ВСУ ударили по трем регионам России

    Европу предупредили о последствиях из-за войны США с Ираном

    В России прокомментировали визит Каллас в Киев известным анекдотом

    Все новости
