Раскрыты простые способы избавиться от навязчивых мыслей

Врач Мартынов: Вместо борьбы с навязчивыми мыслями надо сместить с них фокус

Психотерапевт, основатель Международного института психосоматического здоровья (МИПЗ) Сергей Мартынов рассказал, как можно самостоятельно избавиться от навязчивых мыслей. Простые способы сделать это он раскрыл в разговоре с «Лентой.ру».

Прежде всего врач подчеркнул, что навязчивые мысли необязательно говорят о психическом заболевании, однако они могут доставлять большой дискомфорт и вызывать стресс. Чтобы избавиться от них, врач посоветовал вместо попыток углубиться в них и борьбы постараться сместить фокус внимания на позитивные темы. Например, человек может представить, что только что съел вкуснейшее блюдо или пообщался с любимым человеком. Важно прочувствовать это и постараться удерживать это состояние, отметил психотерапевт.

Еще один совет Мартынова желающим облегчить свое состояние — добавлять фразу «Я замечаю мысль о том, что...» перед каждой негативной мыслью. Например, вместо «Я неудачник» говорить себе: «Я замечаю мысль о том, что я неудачник». Это создаст дистанцию между человеком и его мыслями.

Специалист добавил, что важно также постараться изменить вектор размышлений. «Как правило, большинство людей думают о том, чего они не хотят, и это только больше погружает их в негатив. Думая о том, чего мы хотим, мы получаем больше позитивных эмоций и желание двигаться в направлении к "своему хочу". На эксплуатации этой возможности и построены все марафоны желаний», — объяснил Мартынов.

